Delegação regional da ANAFRE quer “melhores condições” para as Juntas de Freguesia

A Delegação Regional da ANAFRE quer “ter mais e melhores condições para as Juntas de Freguesias”. Um objectivo manifestado esta tarde por Celso Bettencourt, que tomou posse para o segundo mandato como representante da Associação Nacional de Freguesias na Madeira, numa cerimónia que decorreu no Museu da Electricidade, no Funchal.

Lembra, ainda assim, que “as juntas de freguesias têm uma série de vitórias nos últimos anos”, destacando uma: “A revisão do protocolo com os CTT foi um passo importante e neste momento 13 juntas da Madeira exercem essa função com melhores condições. Antes deste protocolo as freguesias recebiam menos de 100 euros para prestar este serviço que deixou de ser feito pelos CTT, mas com este protocolo o valor já é mais substancial e pelo menos dá para pagar o funcionário que faz esse serviço, que é muito importante para essas populações, sobretudo nas zonas mais rurais”, reforçou Celso Bettencourt.

A Delegação Regional da ANAFRE também vai retomar os encontros regionais. “Devido à pandemia não conseguimos fazer o habitual encontro de freguesias da Região Autónoma da Madeira e queremos retomar essa iniciativa”, referiu Celso Bettencourt, que espera o regresso da iniciativa já em Junho.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, lembrou que “as freguesias têm sido das instituições mais importantes desde a implementação do regime representativo e democrático em Portugal”. Enaltece, também, o “trabalho dos autarcas de freguesia na base do serviço público”. “As freguesias são muito importantes enquanto instituições de proximidade”, concluiu.