Profissionais de Saúde da Madeira convidados para formação na Noruega

Víctor Correia e Sónia Gonçalves, enfermeiros especialistas do Serviço Regional de Saúde em Enfermagem Médico-cirúrgica, com competências em Emergência Extra-Hospitalar, foram convidados, na qualidade de Instrutores do MRMI (Medical Response to Major Incidents) a participar num Curso Internacional de Instrutores e de alunos MRMI, realizado entre os dias 26 e 29 de Abril, em Oslo, na Noruega.

Estes dois profissionais de saúde integram um grupo mais vasto do MIDTC, Madeira Internacional Disaster Training Center, entidade acreditada e responsável pela formação em catástrofe em Portugal, com vários cursos já ministrados.

O curso MRMI baseia-se num modelo de simulação avançada, treinando toda a cadeia de comando para resposta a incidentes graves como incidentes multivítimas: cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a um cenário de catástrofe, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possam ser utilizadas na resposta a um grande incidente.

Esta formação destina-se a todos os profissionais envolvidos na gestão a uma catástrofe e/ou acidente com multivitimas, desde decisores, médicos, enfermeiros, gestores, agentes da protecção civil, policias, bombeiros, jornalistas, entre outros.

O convite do Board Europeu do MRMI dirigido a estes profissionais afectos ao Serviço Regional de Saúde é o reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido na Região Autónoma da Madeira na formação na área de emergência e trauma, bem como na resposta às situações de emergência e catástrofe.

Este evento internacional é da responsabilidade da European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES), em parceria com o Karolinska University Hospital e o Oslo University Hospital.