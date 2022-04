Débora Santos representa OET na palestra do III ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho

Em representação da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), a vice-presidente regional, Débora Santos, apresentou o tema ‘Segurança no Acto de Engenharia - operação e manutenção de instalações de tratamento de águas residuais’, na palestra no III ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho.

A engenheira Débora Santos abordou as especificidades das instalações e riscos associados, os processos de prevenção no âmbito da segurança no trabalho e sua integração nas diversas especialidades de engenharia.

“Neste evento concluiu-se que a segurança é transversal a todas as áreas de actividade e deve ser promovida uma cultura de prevenção e segurança para criar as melhores condições possíveis de trabalho para todos”, informa nota enviada.