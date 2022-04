Núcleo regional da Ordem dos Engenheiros Técnicos presente no 'III ENEST'

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos marcou ontem presença na abertura do III ENEST - Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, que se realizou na cidade de Vila Velha, no Brasil, após convite da organização do evento, que é composta pela ANEST - Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ASSCEST - Associação Capixaba de Engenharia de Segurança do Trabalho, a Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros e da Universidade de Vila Velha.

Este encontro apresenta um programa diverso que inclui palestras, mesa redonda com empresas, stands de empresas, minicursos e tem por objectivo promover as discussões que envolvem os diversos temas e visões da engenharia de segurança do trabalho e todas as áreas relacionadas.

Na sessão de abertura a mesa contou com a participação do engenheiro técnico Luís Almeida, Presidente da Direcção da Secção Regional Centro da OET e membro do Conselho Diretivo Nacional, que, no discurso de abertura, ressalvou a necessidade de aprofundar e agilizar a livre circulação dos profissionais de engenharia.