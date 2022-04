Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Madeira promovem encontro

A Associação de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira promove um terceiro encontro entre profissionais de saúde das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. O evento terá lugar no Forum Pestana, do Casino da Madeira, a 30 de Abril, das 9 às 19h30.

Sob o tema 'Tecnologias da Saúde e os Desafios da Actualidade', o III Encontro de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Madeira tem como objectivo a partilha de experiências e conhecimentos entre os profissionais, bem como criar sinergias entre as várias profissões, de modo a promover a coesão grupal e a melhoria da qualidade de cuidados prestados aos utentes.

"Pretendemos dar a conhecer à nossa comunidade, quais as valências em que actuamos e de que modo podemos agregar valor à prestação de cuidados de saúde na região", explica a Associação promotora do evento em nota emitida.

O encontro contará com a quatro palestras ('A Pandemia SARS-COV-2'; 'Cancro do Colo do Útero'; 'Integração Sensorial' e 'Temas Livres') e uma mesa-redonda sob o mote 'Desafios em Saúde Pública', moderada pelo jornalista Cesário Camacho, tendo como oradores convidados o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Fernando Almeida, o coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública RAM, Maurício Melim, a presidente da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, Sílvia Silva e a presidente da Associação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira, Marisa Gonçalves.

A iniciativa contará ainda com a presença de profissionais da área e respectivas entidades empregadoras dos mesmos, desde a saúde, educação, passando pela investigação, ensino e área comercial.

A carreira de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica integra actualmente 18 profissões, os serviços de saúde da Madeira contam com 390 profissionais da área, refere a Associação.

Somos profissionais de saúde que actuam nas áreas de Diagnóstico e Terapêutica, com elevados conhecimentos e grande desenvolvimento tecnológico, e integram as profissões de: Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica; Análises Clínicas e Saúde Pública; Audiologia; Cardiopneumologia; Dietética; Farmácia; Fisioterapia; ´Higiene Oral; Técnico de Medicina Nuclear; Neurofisiologia; Ortóptica; Ortoprotesia; Prótese Dentária;; Radiologia; Radioterapia; Terapia da fala; Terapia Ocupacional ; e saúde ambiental. Estamos presentes nas áreas da Saúde (público e privado), Educação e Social da Região Autónoma da Madeira. Associação de Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica da Região Autónoma da Madeira

Confira o programa do evento na íntegra: