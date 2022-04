Câmara do Funchal recebe 12 contentores para a transferência de resíduos sólidos urbanos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), no âmbito do Plano de Renovação da Frota - Viaturas e Equipamentos afetos ao Departamento do Ambiente, investiu 185.238.00 euros para receber, durante o mês de Abril, 12 novos contentores abertos de transferência de resíduos sólidos urbanos com 35 m3 de capacidade.

Esta aquisição permite que o “serviço de transferência dos resíduos sólidos urbanos recolhidos na Estação de Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal, se efectue com melhor qualidade, garantia de segurança, eficiência e eficácia, entre as nossas instalações e as Estações de Tratamento da Meia Serra e de Triagem do Porto Novo”, informa nota enviada pela CMF.

Estes equipamentos são fabricados em chapa de aço anti desgaste ‘ Hardox 450’ de 5 mm de espessura, com comprimento de 6950 mm, 2500 mm de largura e 2370 mm de altura. Além disso tem um carregamento e descarga através do sistema ‘Ampliroll’ onde a porta traseira é constituída por duas folhas de abertura lateral, com fecho central e com dois pontos de pressão e borracha de vedação.