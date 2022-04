PS acusa a Câmara do Funchal de "subverter os ideiais de Abril"

“Retrocesso democrático revelador da vontade do PSD em amordaçar a liberdade e o pluralismo democrático conquistado por Abril” é como Andreia Caetano, líder do grupo municipal do PS classifica a decisão da Câmara Municipal do Funchal, liderada por Pedro Calado, "não dar voz aos partidos da oposição nas cerimónias oficiais do 25 de Abril da Câmara Municipal, contrariando a prática que vinha desde que Paulo Cafôfo assumiu a presidência, em 2013".

Andreia Caetano considera que esta postura subverte os ideais de Abril. “É um andar para trás, para o tempo de práticas pouco recomendáveis e nada memoráveis em sociedades democráticas em que se tenta, por todas as formas, evitar dar voz a todos os partidos. Não acredito que os funchalenses se revejam nesta postura”, protesta.

Para a líder do PS Funchal esta atitude merece a mais forte condenação do PS Madeira. Andreia Caetano conclui que “Pedro Calado e o PSD não gostam dos ideais de Abril e da democracia, optando diariamente por exercícios autocráticos de governar a cidade”.