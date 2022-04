Contentor de lixo com garrafa de gás alvo de incêndio no Pico das Romeiras

Um contentor de lixo contendo no seu interior uma garrafa de gás, foi esta madrugada alvo de fogo posto. O incêndio deflagrado aconteceu na Rua 4 do Pico das Romeiras, freguesia de Santo António, Funchal, e fez mobilizar os Bombeiros Sapadores do Funchal perto das 06 da manhã deste domingo. Um veículo urbano de combate a incêndios e cinco elementos foram ao local apagar o lume que destruiu parcialmente o contentor destinado a acolher resíduos sólidos.