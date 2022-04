Funchal recebe I Encontro de Cooperação Transnacional do MARGULLAR2

Começa amanhã, dia 19 de Abril, no Funchal, o I Encontro de Cooperação Transnacional do MARGULLAR2 - Rede de Parques Arqueológicos Subaquáticos do espaço MAC.

Trata-se de um projeto financiado pelo 'INTERREG MAC 14-20', que envolve a Madeira, os Açores e as Canárias (Lanzarote), tendo como parceiros de países terceiros Cabo Verde e Senegal.

Este evento é promovido na Madeira pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura e pela Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

O encontro decorrerá em três momentos específicos. Amanhã, durante a tarde, haverá um workshop de trabalho entre os vários membros da missão.

Na quarta-feira, dia 20 de Abril, o Comité de Seguimento do projecto reúne no Hotel The Vine. A abertura dos trabalhos desta reunião, prevista para as 9 horas de quarta-feira, será presidida pelo secretario regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, e pelo presidente da ACIF-CCIM, Jorge Veiga França.

Finalmente, o terceiro e último dia deste encontro (quinta-feira, dia 21) será preenchido com várias visitas de campo, nomeadamente: ao Hotel Barceló (onde haverá uma apresentação feita por Alexandre Brazão em representação da equipa do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea – CEAM); ao Largo do Pelourinho (apresentação será feita pelo Arqueólogo Daniel Sousa da Direcção Regional da Cultura – DRC) e ao Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes (apresentação da exposição que será feita por Gonçalo Gomes, da DRC, que falará sobre as fotografias e vídeos subaquáticos). Durante a tarde está ainda prevista uma visita à Ponta de São Lourenço, onde foram identificados os destroços do S.S. Newton.

O MARGULLAR2 segue-se ao MARGULLAR que teve como intuito a conservação, protecção, promoção e uso dos bens do património arqueológico subaquático das ilhas da Macaronésia, através da criação de um novo produto turístico

"O projecto, iniciado em 2017, foi uma oportunidade para obter mais informações e realizar descobertas ao nível da arqueologia subaquática e potenciar esse conhecimento com uma maior valorização do património em causa", destaca a tutela em nota de imprensa, recordando que na Madeira, foi criada a Rota Arqueológica Subaquática da Ponta de São Lourenço, tendo como atractivo um navio que naufragou ali em meados do século XIX, o SS Newton.

Já o projecto MARGULLAR2, ao longo dos três anos de execução, tem como objectivo "conservar, valorizar e divulgar a história marítima através do património subaquático da Macaronésia".

Os beneficiários FEDER do projevto são: a Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura de Madeira (SRTC) e da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM); as Canárias (Gestión y Planeamiento Territorial Medioambiental S.A. - GESPLAN) e os Açores (Direcção Regional da Cultura dos Açores e Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores - ADCA). O Cabildo de Lanzarote é o chefe de fila do projecto.