Movimentos e pagamentos na rede multibanco disparam 28,6% na Madeira

"Os montantes relativos às duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), considerados no seu conjunto, ascenderam aos 484,7 milhões de euros no 1,º trimestre de 2022, significando um incremento de 28,6% comparativamente ao período homólogo, o qual foi maioritariamente impulsionado pelo aumento de 39,3% verificado nas compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA), embora os levantamentos também tivessem crescido em termos homólogos (+11,5%)", noticia esta manhã a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), para a RAM, mostram ainda que "os acréscimos atrás mencionados derivaram sobretudo do aumento verificado nos montantes movimentados com cartões internacionais, cuja subida se fixou nos 141,7%, sendo de relevar também o contributo dos cartões nacionais (+16,4%)", frisa a DREM.

"Note-se que no 1.º trimestre de 2021 estavam em vigor algumas medidas de controlo da pandemia, com impacto, por exemplo, na actividade turística, com os números das dormidas para os primeiros três meses a ficarem muito abaixo da média histórica mais recente, situação que explica o crescimento pronunciado no 1.º trimestre de 2022, especialmente nos cartões internacionais", justifica.

Já no que respeita aos pagamentos, "estes totalizaram 41,2 milhões de euros, ou seja, +14,5% face ao período homólogo", aponta.

"Desagregando os levantamentos em nacionais e internacionais, os primeiros totalizaram no 1.º trimestre deste ano 149,0 milhões de euros, crescendo 7,2% face ao período homólogo, enquanto os segundos perfizeram 13,5 milhões de euros, +99,4% que no mesmo período de 2021", realça, denotando também um importante contributo dos próprios madeirenses.

Aliás, também é notório nas compras através de TPA feitas com cartões nacionais que "rondaram os 247,3 milhões de euros (+22,8% que nos primeiros três meses de 2021), sendo que as compras realizadas com cartões internacionais ascenderam aos 74,9 milhões de euros (+151,4% que no período homólogo)".