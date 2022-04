"Espaço Confiança" é inaugurado amanhã para receber munícipes

"Os vereadores eleitos pela Confiança na Câmara Municipal do Funchal convidam os funchalenses a conhecer o Espaço Confiança no próximo sábado, dia 30 de Abril, entre as 10 e as 12 horas", divulga esta manhã uma nota emitida pelo vereador Miguel Silva Gouveia.

O espaço fica situado no 2.º andar da Rua do Bispo, nº 16, que "além de um local onde já se desenvolve o trabalho autárquico, terá também como objectivo promover a proximidade com o atendimento aos munícipes, o agendamento de reuniões com entidades do meio associativo e empresarial e a organização de iniciativas de participação cívica", explica.

Informações úteis

E-Mail: [email protected]

Telefone: 291 232 238

Telemóvel: 91 455 07 20

Morada: Rua do Bispo, 16, 2° andar, porta 21, 9000-073 Funchal