Cafôfo na reunião de Conselho de Ministros de amanhã

Paulo Cafôfo continua a somar pontos dentro do Governo da República e acrescentar linhas ao currículo.

O novo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai ter assento na reunião do Conselho de Ministros que decorre amanhã às 9h30 no antigo edifício do Ministério do Mar em representação do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que está infectado com covid-19.

Segundo o DIÁRIO apurou, o governante madeirense estará entre os 16 ministros que marcam presença na habitual reunião desconhecendo-se, para já, qual agenda de trabalhos. Sabe-se, isso sim, que António Costa presidirá à sessão.

Podem também participar nas reuniões do Conselho de Ministros, sem direito de voto, os secretários de Estado que venham, em cada caso, a ser convocados por indicação do primeiro-ministro.

Reunião antes do roteiro por França e Inglaterra

O momento acontece precisamente a 24 horas de iniciar o roteiro ‘Portugal no Mundo: Caminhos para Valorização das Comunidades Portuguesas’, nome que vai concretizar através da realização de visitas aos países da diáspora. A primeira é já a França. Seguir-se-á Londres no dia 26 de Abril.