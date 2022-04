Madeira Camerata com concerto especial amanhã

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM), através da sua Orquestra de Cordas Madeira Camerata, apresenta no próximo sábado mais um concerto especial na sua programação. Dando continuidade ao ciclo que formalmente foi aberto em Outubro de 2020, Ciclo Solistas da Orquestra, neste concerto, contam com a participação de Ana Rita Oliveira, Flautista Solo da Orquestra Clássica da Madeira.



De acordo com nota enviada pelo director artístico da OCM, Norberto Gomes, será "música barroca para ouvir e apreciar, num exercício de alegria e de gratidão. Alegria, por podermos mais uma vez estar em palco exercendo a nossa profissão com dedicação e direcionada ao nosso público, e gratidão, pela capacidade e responsabilidade que nos foi atribuída para que com este grupo extraordinário de músicos que compõem a Orquestra Clássica da Madeira, possamos ter uma temporada de música, numa atividade continua na nossa Região", frisa.

Assim, acrescenta, "este conceito, que temos abordado pontualmente, pretende dar espaço à interpretação e sedimentar as capacidades técnicas e musicais dos músicos da nossa orquestra. Neste concerto, dedicado especialmente à música do período barroco, serão interpretadas obras de Carlos Seixas, Emanuel Bach e Telemann".



Refira-se que a Madeira Camerata é "um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objetivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música".

"Com direção artística do violinista madeirense Norberto Gomes, a Madeira Camerata já se apresentou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Perez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luis Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha", recorda.

Este é, por isso, "um concerto que nos diz muito, não só pelo facto de estarmos novamente a fazer música e a partilhá-la entre nós, mas porque representa este momento onde sentimos o retorno aos concertos, de forma continuada, ao vivo numa sala de concertos, e assistidos pelo nosso público, num novo contexto, marcado também pelas regras de segurança recomendadas e exigidas pelas instituições de saúde pública", salienta Norberto Gomes.

Ao concerto poderão aderir os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola Das Artes da Madeira, que têm como habitualmente entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

Os integrantes e a solista

Flauta - Ana Rita Oliveira, será a solista do concerto. Foi a primeira flautista portuguesa a integrar a Gustav Mahler Jugendorchester, tendo sido laureada em mais de duas dezenas de concursos nacionais e internacionais.

Violino - Norberto Gomes, Olena Soldatkina, Nshan Chalikyan, Parandzem Khachkalyan, Valeriy Perzhan e Edina Tenki.

Viola - Volodymyr Petryakov

Violoncelo - Marina Gyumishyan e Iryna Bandura

Contrabaixo - Gabor Bolba

Cravo - Giancarlo Mongelli