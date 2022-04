Zelensky quer armas e não "presentes" ao receber responsáveis dos EUA

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que se vai encontrar em Kiev com altos responsáveis políticos dos Estados Unidos, esperando receber "coisas específicas e armas específicas" e não presentes.

"Não podem vir ter connosco de mãos vazias hoje, e não estamos à espera de apenas presentes ou de algum tipo de bolos, estamos à espera de coisas específicas e de armas específicas", disse hoje o Presidente ucraniano, , citado pela Associated Press (AP).

Volodymyr Zelensky não deu muitos detalhes acerca da logística da visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e do secretário da Defesa Lloyd Austin.

O Presidente ucraniano anunciou a visita numa conferência de imprensa no metro de Kiev no sábado, mas a Casa Branca ainda não comentou.

A visita seria a primeira à capital ucraniana de altos responsáveis políticos dos Estados Unidos desde que a invasão russa começou, no dia 24 de Fevereiro.

Ao visitar a Polónia em março, Blinken entrou por breves instantes em território ucraniano, encontrando-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba.

O último encontro pessoal do Presidente ucraniano com um alto responsável dos Estados Unidos foi com a vice-presidente Kamala Harris, no dia 19 de Fevereiro, antes da invasão, em Munique, na Alemanha.

Kiev indicou hoje que as forças russas continuam a bombardear esta cidade no Mar de Azov e, em particular, a siderúrgica Azovstal, a última bolsa de resistência dos combatentes ucranianos naquela zona.