Terminam amanhã as inscrições para o Rali da Calheta

Terminam no dia de amanhã as inscrições para a edição deste ano do Rali a Calheta.

As inscrições podem ser formalizadas até às 18 horas no portal da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK)

Sendo a organização da responsabilidade do Club Sports da Madeira em parceria com a Câmara Municipal da Calheta, o evento vai para estrada nos dias 6 e 7 de Maio, com nove Provas Especiais de classificação (PEC).

No dia 6 de Maio terão lugar as PEC’s noturnas, “VILA "CORAL" com 2,40Km em cada passagem.

No dia 7, sábado, a prova conta com sete PEC’s: CALHETA 1, 2 e 3 (6,74Km), RAPOSEIRA 1 e 2 (11,08 Km) e PONTA DO PARGO 1 e 2 (9,74 Km).

No dia 2 de Maio será apresentado a edição de 2022 do Rali da Calheta, numa conferência de Imprensa, onde também será divulgada a lista de Inscritos.