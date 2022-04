Colecção ’10 peças para braguinha’ conta com nova obra

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta uma nova obra editorial, intitulada ’10 peças para braguinha à volta do Atlântico’, da autoria de João Caldeira, integrada na colecção ’10 peças para braguinha’.

A edição, já disponível para venda 'on-line' na Loja do Conservatório, será apresentada esta quarta-feira, 20 de Abril, pelas 18h30, no Polo do Conservatório de Machico..

’10 peças para braguinha à volta do Atlântico’

Segundo o autor João Caldeira, “[…] quem, desde há uns vinte anos até hoje, compara a prática dos cordofones no antigamente com os dias de hoje, pode certamente notar uma evolução da forma como pensamos cada instrumento. Se, outrora, o braguinha era tocado em momentos festivos de convívio popular, e havia um salto qualitativo graças aos tangedores das mais altas classes com composições mais eruditas e execuções mais rigorosas, hoje em dia quase será comummente aceite o facto de que esta separação de classes ou de níveis de execução nunca estiveram tão próximos. O braguinha é um grande embaixador da música madeirense e é tocado por um grande número de executantes, desde as escolas até aos mais nobres palcos, por tangedores mais bem preparados. Sendo um grande embaixador, pensou-se em inverter um pouco o papel de instrumento visitado para investir num papel mais audaz, tornando-se viajante e conhecendo novas culturas e técnicas, novas influências, umas familiares, outras nem tanto à postura que é conhecida do braguinha".

A obra visita a música de oito países (Espanha, Irlanda, EUA, Cuba, Brasil, Argentina e Mali), incluindo na sua viagem uma composição de Portugal continental e uma da Ilha da Madeira. Como novidade, inclui um código QR de acesso aos playsbacks para acompanhamento musical.

Sobre o autor:

Natural do Porto da Cruz, Madeira, licenciou-se, em 2008, em Professores de Educação Musical do Ensino Básico, na E.S.E. de Coimbra, tendo também completado o curso complementar de Órgão, no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. Desde muito jovem, contactou com os cordofones tradicionais madeirenses como intérprete e, a partir de 2012, como docente na A.G.C. Flores de Maio.

Como compositor, tem criado várias obras ao longo do tempo, canções, obras orquestrais, obras corais e instrumentais. Concluiu o Master em Music Composition for Film & TV, na Berkleemusic, em 2018. Desde 2014, desempenha a função de compositor e orquestrador na Direção Regional de Educação e, a partir de 2019, no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.