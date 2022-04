Pedro Ramos participa em sessão de demonstração de cirurgia robótica no Porto

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, encontra-se no Porto a participar na sessão de demonstração de cirurgia robótica, juntamente com uma comitiva do SESARAM, composta por médicos e enfermeiros, cujo principal objectivo passa por dar a conhecer novas técnicas cirúrgicas robóticas, menos invasivas e com recursos mais modernos e tecnológicos.

Na ocasião, o governante destacou a importância da inovação e da inteligência artificial para a melhoria contínua da prestação dos cuidados de saúde na Região.

O grupo de profissionais de saúde do SESARAM é constituído por médicos, de Cirurgia Geral, Cirurgia Cardiotorácica, Urologia e Ginecologia e ainda pelo enfermeiro chefe do Bloco Operatório, e estão acompanhados também pela presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, diretor clínico, José Júlio Nóbrega e pelo enfermeiro diretor, José Manuel Ornelas.

A cirurgia robótica é um tipo de cirurgia minimamente invasiva em que são usados dispositivos robotizados, controlados pelo médico cirurgião. Este recurso aumenta a segurança dos procedimentos e traduz-se num processo, globalmente, com menos efeitos indesejáveis e numa recuperação mais rápida para os doentes.