Uma transição energética efectiva é "objectivo impossível de contornar"

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, falou, esta manhã, na Academia da Energia da Clean Energy for EU Islands, que decorre no Hotel Pestana Casino Park. Um evento de dois dias sobre o processo de transição energética das ilhas europeias.

"Sendo sempre actual, o tema tem hoje uma premência reforçada. Basta considerarmos o contexto actual de emergência climática que vivemos, mas tendo em conta igualmente a crise energética global na União Europeia", à qual se junta a extrema vulnerabilidade que também neste domínio as regiões insulares e ultraperiféricas sentem.

O governante destacou ainda os desafios que se colocam à Região Autónoma da Madeira. "As ilhas da Madeira de do Porto Santo enfrentam desafios consideráveis para satisfazerem as suas necessidades energéticas", disse, sendo a sustentabilidade económica e ambiental tem sido uma prioridade para o Governo Regional. Primeiro plano energético data de 1989.

Este evento, em formato workshop, visa promover a transição energética nas ilhas portuguesas e vai juntar vários especialistas e responsáveis pelo setor energético.