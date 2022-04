Gordon Hunt orienta amanhã masterclass no Conservatório

O aclamado oboísta, maestro inglês e professor da Guildhall School, Gordon Hunt, vai orientar amanhã uma masterclass no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Esta atividade vai decorrer no Salão Nobre do Conservatório, entre as 13h30 e as 16h30, sendo destinada aos alunos e docentes desta instituição e demais interessados.

As masterclasses são actividades de extrema importância para os jovens alunos do Conservatório terem contacto com diferentes especialistas da sua área, ao longo do seu percurso académico, e receberem conselhos de artistas reconhecidos e com mais experiência. Para além disso, esta aula vem dar seguimento à parceria entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e a Orquestra Clássica da Madeira.