Gordon Hunt dirige concerto da Orquestra Clássica da Madeira

O aclamado oboísta, maestro inglês e professor da Guildhall School, Gordon Hunt, vai conduzir a Orquestra Clássica da Madeira (OCM), num concerto que terá lugar, pelas 18 horas, este sábado, dia 23 de Abril, no auditório 'Sunrise' do Hotel Vidamar, no Funchal.

Este concerto da Orquestra Clássica da Madeira, constitui um "encontro de três gerações", protagonizado por "quatro solistas de elevado calibre", salienta o director artístico da OCM, Noberto Gomes, em nota de imprensa.

Serão, então protagonistas, além de Gordon Hunt, a distinta oboísta (e sua aluna) Louise Whipham que, por sua vez, foi professora da talentosa jovem oboísta Patrícia Khachkalyan Gomes, ex-aluna do Conservatório das Artes da Madeira e que no presente se encontra a frequentar o ensino superior no Royal College of Music de Londres. Irá juntar-se-lhes, também como solista, Daniel Cuchí, oboísta principal da Orquestra Clássica da Madeira.

Estes quatro instrumentistas serão acompanhados pelos músicos da Orquestra Clássica da Madeira. Uma Orquestra que tem vindo a oferecer concertos ao seu público com músicos excecionais de relevante destaque do panorama musical nacional e internacional, com vista a elevar a sua experiência artística a um patamar mais exigente e assim oferecer ao seu público momentos de fruição musical de excelência.

Os bilhetes custam entre cinco e 20 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 09 às 18 horas e no local a partir das 16 horas.

Recorde-se ainda que, através de uma parceria com o CEPAM - Conservatório Escola das Artes da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira propôs uma masterclass com o oboísta e Maestro convidado Gordon Hunt, direccionada aos alunos e docentes do conservatório.