No próximo sábado, dia 30 de Abril, pelas 20h30, os Akoustic Junkies regressam à esplanada do Barreirinha Bar Café, para um concerto com algumas novidades no reportório.

No alinhamento para este sábado estão sobretudo temas dos anos 90, tais como Nirvana, Pearl Jam, The Doors, Metallica, entre outros. Também vão estar músicas originais como a 'Feel the Sun' (2013), '1994' (2016), 'On the radio' (2020) ou a mais recente 'Start to Live' (2021).

Os Akoustic Junkies são uma banda de covers e temas originais, com estilo pop/rock, formada em 2012 e composta por 5 membros: Duarte Ferreira (voz), João Silva (guitarra acústica e elétrica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e elétrica).