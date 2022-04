Confraria Enogastronómica da Madeira inicia amanhã 'Grande Capítulo'

A Confraria Enogastronómica da Madeira inicia amanhã, dia 22 de Abril, a 21º edição do seu 'Grande de Capítulo'.

O evento, que decorrerá de 22 a 25 de Abril, dá a conhecer os saberes e os sabores regionais aos confrades, em representação de confrarias de Portugal Continental, Espanha, França, Bélgica, Suíça, Itália e Estónia.

O primeiro dia estará centrado no município de Câmara de Lobos, com uma recepção no Curral das Freiras, pelas 11h30, tendo especial enfoque nos produtos da freguesia: a cultura da castanha e os seus derivados, a produção de ginja e outros licores e o apreciado Cabrito do Curral.

No sábado, os confrades visitam a Ilha Dourada, terra natal do bolo do caco, para conhecer os novos desenvolvimentos da vinicultura do Porto Santo, a reactivação do cultivo do chícharo entre outros produtos, iniciando o dia com uma recepção no município, pelas 11h30.

No domingo, ocorre a cerimónia capitular, pelas 18 horas, no salão nobre da Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira, precedida por uma homilia na Sé do Funchal, às 17 horas. O encerramento do dia será no Hotel Four View Baía com um périplo pela gastronomia regional, harmonizada com os vinhos tranquilos madeirenses, sob a batuta do Chef Octávio Freitas.

Na despedida, os confrades rumam a costa Norte, ao mmunicípio do Porto Moniz, para vivenciarem um típico panelo, no Chão da Ribeira, na freguesia do Seixal, como gostam os locais de a confeccionar no final de Janeiro.

Programa do evento

SEXTA-FEIRA, 22 de Abril

10:00 – Concentração no Palácio da Justiça do Funchal. (Transfer).

10:30 – Visita ao Miradouro da Eira do Serrado.

11:30 – Receção no Auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras.

14:00 – Almoço de Boas-vindas no Restaurante “O Lagar”.

17:00 – Regresso ao Funchal.

SÁBADO, 23 de Abril

7:30 – Concentração na Gare da Porto Santo Line, no Porto do Funchal.

7:10 – Embarque no navio Lobo Marinho, rumo ao Porto Santo.

11:00 – Receção no Município do Porto Santo

12:00 – Passeio pela ilha de Porto Santo

14:00 – Almoço no Hotel Vila Baleira

17h30 – Embarque no Lobo Marinho, será servida uma refeição ligeira a bordo.

20:30 – Chegada ao Porto do Funchal.

DOMINGO, 24 de Abril

Manhã livre.

17:00 – Missa na Sé do Funchal.

18:00 – Desfile.

18:10 – Receção na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM)

18:30 – Cerimónia do Grande Capítulo 2022 no Salão Nobre da ALRAM.

19:45 – Foto Família, seguida de transfer.

20:00 – Jantar de Gala no Hotel Four Views Baía.

SEGUNDA-FEIRA, 25 de Abril

10:30H – Concentração no Palácio da Justiça do Funchal. (Transfer).

10:30H – Passeio pela ilha com destino a costa norte.

12:00H – Receção no Porto Moniz.

13:00H – Panelo (almoço típico madeirense), no Chão da Ribeira.

17:00H – Regresso ao Funchal.