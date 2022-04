HBG recebe parceiros do projecto 'Art is Everywhere'

O Clube Europeu da HBG (Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia) volta a receber na próxima semana os parceiros de mais um projecto Erasmus, o 'Art is Everywhere' (a Arte está em todo o lado), na expectativa de que possa reportar no dia 2 de Maio pelas 9h30 a criação de um 'muro da esperança' contando com a presença de parceiros checos, espanhóis, italianos, búlgaros e turcos que, no actual contexto geopolítico europeu, se torna mais significativo.

A Escola Dr. Horácio Bento é uma escola aberta ao mundo, sempre pronta a proporcionar aos seus alunos e docentes a oportunidade de conhecer outros países, outros recantos, outras culturas, outras gentes, através do intercâmbio Erasmus+, trabalhando diferentes projetos, com diferentes temáticas, que permitem a viagem a novos conhecimentos.

Desta vez, a escola não faz malas para partir à aventura, mas recebe ela própria mais uma aventura, abrindo as suas portas para receber os parceiros de cinco países, permitindo o reencontro com as escolas parceiras europeias, no âmbito do Projeto 'Art is Everywhere'. A República Checa, como coordenadora do projeto, proporcionou o nascimento do mesmo e de seguida Itália, Espanha, Bulgária, Turquia, Portugal assistiram a esse nascimento que vingou em setembro de 2019 e que vê agora o seu terminus na Ilha da Madeira.

A escola Dr. Horácio Bento de Gouveia será, assim, anfitriã na recepção do projecto que visa sensibilizar alunos, entre os 12 e os 15 anos, para o impacto positivo da Arte em todas as suas expressões e diferenças ao longo da História e na atualidade e que desta vez terá a Ilha da Madeira como palco e cenário para o desfrutar de um conjunto de atividades no âmbito da temática 'Beauties of Madeira' (Belezas da Madeira). A abertura de horizontes que este tipo de contacto internacional propicia, facilita aos envolvidos um entendimento de que as diferenças afinal nos aproximam, e que, colaborando, se concretizam novos produtos e se melhoram as competências de comunicação.

É de realçar que todos os projetos europeus de intercâmbio entre escolas têm merecido atenção e louvor, na medida em que têm sido um elemento de interesse, motivação e estímulo no envolvimento dos alunos com a atividade escolar, promovendo simultaneamente a interdisciplinaridade e a colaboração entre os docentes dentro da Comunidade Educativa. Reforça-se também o fator promocional da imagem, da competência, da capacidade comunicacional e relacional das escolas, bem como as suas marcas de identidade além-fronteiras.

Durante toda a semana, até ao dia 7 de Maio de 2022, um grupo de alunos portugueses, com os seus professores, terá oportunidade de acompanhar colegas estrangeiros e respetivos professores, dando-lhes a conhecer não só a escola, mas também toda a ilha através de passeios por mar e por terra, visitas a museus e jardins, registando opiniões, tirando fotografias, ensinando-lhes a língua portuguesa, oferecendo-lhes momentos de alegria, convivência, prazer e aprendizagem de vivências, tradições e costumes madeirenses e experiências de quem vive numa ilha.

Todos os alunos desenvolverão e apresentarão trabalhos em colaboração com os outros parceiros europeus, respetivamente a criação de um 'Photo Album' com fotografias tiradas ao longo dos passeios e a criação de um 'e-book' ilustrativo dos sentimentos vividos no 'Meeting Madeira'.