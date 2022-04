Porto da Cruz recebe projecto que interliga tradições da Madeira ao País Basco

No próximo dia 7 de Maio, terá lugar, no Porto da Cruz, o evento 'Encontros Topaketak: repentismo em diálogo', um projecto promovido pela Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA), em parceria com a Associação Grupo Cultural Flores de Maio, que acolherá as actividades, e a Associação Musical e Cultural Xarabanda, contando ainda com a participação da Associação Bertsozale do País Basco.

"O projecto visa criar um espaço de diálogo entre as culturas tradicionais da Madeira e dos País Basco, dando destaque à riqueza cultural existente em ambas as regiões, bem como o património cultural imaterial de ambas as comunidades, através de práticas orais tradicionais como o repentismo, nomeadamente a bertzolaritza e o charamba", explica a organização em nota de imprensa.

As actividades incluem uma residência artística ou de trabalho de campo de dois dias, "com o objectivo de estabelecer sinergias e relações criativas que se pretendem se venham a complementar entre os charambistas madeirenses e os bertzolaris bascos", culminando no dia 7 com uma conferência, em que os participantes explicarão a sua experiência de partilha, incluindo uma comunicação a cargo de Ander Arakistain, mentor do projeto e estagiário da APCA oriundo do País Basco, versando sobre as origens desta prática basca e a projecção de um documentário sobre esta temática.

O programa inclui um espectáculo de repentismo, com base na fusão dos géneros bertzolaritza e charamba, com a participação dos cantores membros da comunidade local e dos bertzolaris (repentistas bascos) Eli Pagola e Asier Galarza Garay.

O evento no dia 7 de Maio, inicia-se a partir das 16:30 horas, na sede da Associação Grupo Cultural Flores de Maio, e é de livre acesso para o público em geral.