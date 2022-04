Projecto 'Café Memória' da Madeira à procura de voluntários

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal desenvolve o projecto 'Café Memória', em simultâneo com outras cidades portuguesas, desde Outubro de 2016, "uma vez por mês, contudo passamos para o modo digital desde 2020" e "pretendemos regressar futuramente ao formato presencial", garante numa nota de imprensa no qual procuram recrutar voluntários.

"Este Projecto 'Café Memória' pretende ser um local de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou demência, bem como aos respetivos familiares e cuidadores, para partilha de experiências e suporte mútuo", refere.

Conclui que é "essencial para o sucesso do nosso projecto é o trabalho da nossa equipa de voluntários, que tem uma ação bastante específica junto dos participantes do 'Café Memória'", explica. "Com o regresso ao formato presencial do 'Café Memória' da Madeira solicitamos a divulgação do nosso pedido de voluntariado, com a possibilidade de podermos reforçar a nossa equipa de voluntários do 'Café Memória' e sensibilizar toda a comunidade para a temática das demências", insiste.