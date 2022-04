IV Festival do Rum da Madeira arranca esta quinta-feira

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) vai promover a quarta edição do Festival do Rum da Madeira, que se realiza de 21 a 24 de Abril, na placa central da Avenida Arriaga.

Num ambiente informal, os visitantes serão surpreendidos com uma dinâmica de acções e momentos, que variam entre as provas e masterclass de Rum da Madeira, conversas com produtores, sessões de cocktails, harmonização de comida e chocolates com Rum da Madeira, entre outras iniciativas.

Todos os produtores de Rum da Madeira, que comercializam o seu produto, marcarão presença neste evento - Engenhos do Norte, Sociedade dos Engenhos da Calheta, Engenho Novo da Madeira (William Hinton), Florentino Izildo Ferreira (O Reizinho) e Vinha Alta -, onde terão a oportunidade de promover e divulgar os seus runs, que apresentam características e qualidades únicas.

O Festival do Rum da Madeira contará também com várias presenças internacionais, referências no universo do rum mundial, entre os quais se destacam o italiano Marco Graziano, o português Fernando Melo, o francês Nicolas Gueho e o belga Thierry Heins, que irão visitar as empresas produtoras, com o intuito de tomarem conhecimento das especificidades produtivas de cada um dos vários tipos de runs existentes, por forma a tornarem-se em verdadeiros embaixadores do Rum da Madeira, numa clara aposta do IVBAM para a internacionalização deste produto.

Para além deste desafio, o Festival do Rum contará também com três masterclasses de Rum da Madeira, orientados por Rubina Vieira e Américo Pereira, para os quais os interessados terão de fazer uma inscrição prévia através do e-mail [email protected].

O Festival do Rum abrirá sempre portas às 16 horas, encerrando às 00 horas no dia 21, à 01 nos dias 22 e 23 e às 21 no dia 24 de Abril.

Com este evento, “o IVBAM pretende reforçar a promoção do Rum da Madeira, a nível regional, nacional e internacional, criando momentos memoráveis para os participantes e visitantes do Festival”.

A acção enquadra-se no Plano Promocional do Rum da Madeira, no âmbito do Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020.