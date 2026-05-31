Há mais de 50 acidentes por dia na via rápida?

Durante a semana, o DIÁRIO informa, durante a manhã, sobre o estado da circulação automóvel nas principais estradas da Madeira. Embora existam dias em que o trânsito decorre sem constrangimentos, há outros em que os congestionamentos, por vezes provocados por acidentes de viação, dificultam a circulação e causam atrasos aos condutores.

Quando existe uma notícia a informar sobre um acidente rodoviário, multiplicam-se os comentários nas redes sociais. Entre críticas à condução, ao estado das estradas e ao volume de tráfego na Região, sobretudo devido ao número de viaturas de rent-a-car, há quem sustente que ocorrem "mais de 50 acidentes por dia só na Via Rápida".

Comentário deixado nas redes sociais do DIÁRIO

Mas, será mesmo assim?

A sucessão de notícias praticamente diárias de colisões, despistes e outros acidentes rodoviárias acaba por criar a percepção de que os acidentes são muito mais frequentes do que realmente são. Mas será que essa sensação corresponde realmente à verdade? Existem, de facto, mais de 50 acidentes por dia só na Via Rápida da Madeira?

Para confirmar se a afirmação tem fundamento, o primeiro passo passa por analisar os dados oficiais divulgados pela ViaLitoral, concessionária responsável pela gestão da Via Rápida da Madeira.

Uma vez que os relatórios da ViaLitoral são semanais, tomámos como referência os dados das últimas quatro semanas, entre 27 de Abril e 24 de Maio.

Os dados da ViaLitoral mostram que, entre 27 de Abril e 3 de Maio, ocorreram 11 acidentes, todos com danos materiais. Entre 4 e 10 de Maio foram registados 14 acidentes, que causaram quatro feridos ligeiros, enquanto na semana de 11 a 17 de Maio foram contabilizados 12 acidentes, dos quais resultaram cinco feridos ligeiros. Já entre 18 e 24 de Maio foram registados apenas dois acidentes.

Os dados revelam que, ao longo das quatro semanas analisadas, foram registados 39 acidentes. Dividido pelos 28 dias do período em análise, o número corresponde a uma média de aproximadamente 1,4 acidentes por dia.

Isto significa que, em média, ocorre pouco mais de um acidente por dia na Via Rápida.

Os números revelam uma diferença significativa entre a percepção e a realidade. A existir mais de 50 acidentes por dia, a Via Rápida teria registado mais de 1.400 acidentes ao longo das quatro semanas analisadas. Contudo, os dados da ViaLitoral apontam para apenas 39 ocorrências no mesmo período.

A diferença entre a percepção e a realidade pode estar relacionada com a visibilidade que cada acidente assume. Um único sinistro pode gerar notícias, imagens partilhadas por condutores e múltiplos comentários nas redes sociais. Com a repetição destes episódios ao longo da semana, tende a consolidar-se a ideia de uma frequência de acidentes superior àquela que os dados oficiais indicam.

Apesar de os acidentes na Via Rápida serem frequentes e terem impacto na circulação automóvel, os dados disponíveis estão muito longe de sustentar a ideia de que ocorram mais de 50 acidentes por dia.