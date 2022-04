Conferência 'As nossas Plantas e o Clima' encerra Tempos de Hortifruticultura 2022

O CDISA-Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal encerra esta sexta-feira, 22 de Abril, a edição deste ano do Tempos de Hortifruticultura. A cerimónia de encerramento tem lugar pelas 19 horas, na Quinta Leonor, no Jardim da Serra, com uma conferência intitulada 'As nossas Plantas e o Clima', preferida pela professora, investigadora e coordenadora da candidatura das Levadas da Madeira a património mundial da UNESCO, Susana Fontinha.

A participação na iniciativa não carece de inscrição e está aberta ao público em geral.

O evento Tempos de Hortifruticultura decorre anualmente, na Freguesia do Jardim da Serra, há mais de duas décadas, entre os meses de Janeiro e Março. Trata-se de uma organização do CDISA Quinta Leonor e Junta de Freguesia local. A iniciativa tem como objectivos principais a defesa da paisagem rural, a preservação e a propagação das variedades regionais de árvores de fruto, com especial destaque para a cerejeira. É constituída por conferências sobre o domínio agroflorestal, por acções de demonstração de enxertia e por enxertia de árvores de fruto, nos pomares dos agricultores.

Durante a presente edição, foram enxertadas cerca de 1.700 árvores de fruto, sem custos para os seus proprietários. A actividade anual conta com o apoio técnico da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O CDISA-Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal é uma instituição de âmbito regional, sem fins lucrativos, recentemente criada com sede no Jardim da Serra.