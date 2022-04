'Funchal em Flor' promove o comércio local

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) em parceria com a Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF) promovem o Concurso de Montras ‘Funchal em Flor’.

Com o objectivo de incentivar o consumo do comércio local o concurso pretende premiar a montra mais apelativa.

Este tipo de iniciativas traz dinâmicas às ruas da capital madeirense e proporciona um ambiente festivo aos residentes e aos turistas.

As lojas interessadas em concorrer devem preencher o formulário até dia 8 de Maio.

Além dos cinco prémios habituais, esta edição traz mais um prémio extra designado ‘Montra Sustentável’. Este é um prémio cumulativo, no valor de 500 euros, que será entregue à montra que se destacar pela sustentabilidade. Assim, o município pretende apelar a consumos e comportamentos sustentáveis.

Às lojas vencedoras serão atribuídos os seguintes prémios: 1000 euros ao 1.º prémio, 800 euros ao que ficar em 2.º lugar, ao 3.º lugar serão entregues 600 euros, 4.º lugar 400 euros e ao 5.º caberá 200 euros. E, como já dito, 500 euros estão destinos ao ‘Prémio Montra Sustentável’.

“Ao mesmo tempo que estamos a contribuir para a dinamização do comércio, estamos também a promover a sustentabilidade e a potenciar o programa da ‘Festa da Flor’, evento com grande impacto na economia local”, explica o comunicado enviado pela ACIF à redacção.