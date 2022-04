Fórum de Turismo "Vê Portugal" alargado a quatro dias e inclui bolsa de negócios

A oitava edição do Fórum de Turismo "Vê Portugal" foi alargada a quatro dias, em Tomar, entre 06 e 09 de junho, incluindo a realização de uma bolsa de negócios e contactos, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Este fórum é "uma iniciativa anual do Turismo Centro de Portugal, que junta especialistas nacionais e internacionais para uma abrangente discussão sobre o presente e o futuro do turismo interno. Tomar sucede a Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da Rainha, as cidades da região que acolheram as edições anteriores", sendo que este ano, o tema central do evento é "A Era Pós-Covid-19 e o Turismo: Olhos Postos no Futuro", segundo a nota.

No mesmo comunicado, a organização indicou que "a principal alteração da edição deste ano do "Vê Portugal" é o aumento da duração do evento, que passa a ser de quatro dias. Este programa alargado deve-se à realização de uma bolsa de negócios e contactos e de uma visita guiada ao território".

De acordo com o presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, "um dos grandes objetivos da realização deste fórum é que seja um marco no processo de retoma do turismo em Portugal".

"Os dados mais recentes de que dispomos dão conta de que o mercado interno, que está no ADN deste fórum, tem sido fundamental nesta recuperação, tem sido a almofada que permite mitigar os efeitos negativos da pandemia para a atividade turística", destacou.

"Depois, com este evento, pretendemos abordar os temas mais prementes para o turismo atual, como são os efeitos da pandemia, a guerra ou a escassez de recursos humanos no setor. Por fim, vamos retomar assuntos fundamentais que vêm detrás, como a autonomia das entidades regionais de turismo", acrescentou Pedro Machado.

Por sua vez, Jorge Loureiro, vogal da comissão executiva da TCP, citado na mesma nota, sublinhou que o fórum irá debater, entre outros assuntos, a escassez de recursos humanos no setor do turismo. "Se há questão que preocupa neste momento os empresários do setor é a falta de recursos humanos. A retoma da procura turística está a intensificar-se e os empresários têm dificuldade em dar resposta. É verdadeiramente preocupante", alertou.