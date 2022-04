Comemorações de Fátima voltam às ruas de Joanesburgo

Após dois anos de bloqueio devido à pandemia, a peregrinação anual em honra a Nossa Senhora de Fátima, organizada pela Igreja Católica do Santíssimo Sacramento, está de regresso a Malvern East, Ekurhuleni, nos arredores de Joanesburgo. O momento está marcado para o dia 14 de Maio de 2022, pelas 18h30.

São esperadas centenas de católicos que estarão novamente nas ruas, a maior deste país sul-africano e capital da província de Gauteng. “Devido a este período de covid as pessoas estão ansiosas e é muito possível que o número de devotos seja francamente superior”, explicou o co-organizador da peregrinação, Manny de Freitas.

A peregrinação celebra as aparições da Mãe de Jesus aos três pastorinhos de Fátima em Portugal. A primeira de seis aparições ocorreu em 13 de Maio de 1917. Durante essas aparições, Maria sob o título de “Nossa Senhora, Rainha do Rosário” apelou à oração, conversão e paz no mundo.

“Por causa destas aparições terem ocorrido em Portugal, a comunidade portuguesa tem uma devoção especial a Nossa Senhora do Rosário de Fátima”, complementa o luso-descendente e deputado no parlamento nacional.

Para assinalar estas aparições marianas, a paróquia Santíssimo Sacramento de Malvern East, liderada pelo pároco P. Andrew Knott OMI, fará um percurso a pé semelhante aos anos anteriores.

“A peregrinação começará e terminará na igreja”, situada na esquina das estradas Geldenhuis e Mullins, Malvern East, Bedfordview, Ekurhuleni. Todos estão convidados a juntar-se aos peregrinos, e prevemos bater a última romaria no qual participaram cerca de 1.500 peregrinos”, disse apelando que os peregrinos levem sapatos confortáveis ​​e levem uma vela e um terço.