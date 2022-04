Moto furtada encontrada no Funchal com capacete do suspeito

A moto com a matrícula 33-64-VM que tinha sido furtada na madrugada deste domingo na zona do Pilar foi encontrada há instantes pelo proprietário.

Depois de receber várias informações a dar conta do seu paradeiro, o dono acabou por encontrá-la estacionada num beco no Caminho de São Roque, no Funchal.

A moto apresentava alguns danos e tinha no banco o capacete do suspeito.

A PSP foi informada e está a investigar o caso.