TAP leva grupo de meninos autistas a Lisboa

Gonçalo (de 11 anos), Tiago e Abel (de 13), Alexandre (20) e Lucas (24) vão fazer hoje, dia 27 de Abril, a sua primeira viagem de avião. Além da experiência marcante, estes rapazes têm em comum o facto de sofrerem de perturbações do espectro do autismo.

A viagem a Lisboa é um ‘presente’ da TAP - no âmbito da sua responsabilidade social - que assinala com esta iniciativa o 77• aniversário da companhia.

O DIÁRIO irá acompanhar o grupo da APPDA-Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo - Madeira (composto por cinco jovens utentes, a directora técnica da associação e uma psicóloga) nesta visita de um dia à capital portuguesa.

O programa inclui também uma ida ao Jardim Zoológico de Lisboa.

A APPDA foi criada, em 2005, por um grupo de pais e - desde 2013, como grupo multidisciplinar, com sede na Avenida Luís de Camões - trabalha com crianças, jovens e adultos com perturbações do desenvolvimento e autismo na Região Autónoma da Madeira, tendo como objectivo melhorar a qualidade de vida destas pessoas e das suas famílias.

No total das suas valências apoia cerca de 130 pessoas.