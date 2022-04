Madeira regista aumento no número de doentes internados com covid-19

A Madeira registou aumento no número de doentes internados com covid-19, revela o boletim de internamentos disponibilizados pelo SESARAM.

Até às 23h59 do dia 26 de Abril, a Madeira contabilizava um total de 46 doentes internados na ala covid-19, mais 11 do que no anterior boletim. Desse total, 16 têm idades compreendidas entre os 16 e os 65 anos e 30 têm idades superiores aos 65 anos.

Continua a não existir doentes internados nos cuidados intensivos.

À semelhança do anterior boletim, a Madeira continua a registar um total de 267 mortes desde o início da pandemia.

Em relação ao número de internamentos devido à covid-19 e a outras patologias, regista-se um decréscimo de 63 doentes internados comparado com o anterior boletim.

Consulte o boletim de internamentos: