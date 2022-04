As mortes da Revolta do Leite escondidas por Salazar é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. No dia em que se assinala mais um 25 de Abril, o DIÁRIO publica novos dados que revelam terem sido os madeirenses alvo de uma das mais violentas repressões da ditadura. Identificada vala comum com gente abatida a tiro, incluindo uma mulher. Houve 606 presos e 950 processos. PIDE refere necessidade de “abrir fogo contra a população revoltada” que desrespeitava a “ordem”. Governador da época admite “limpeza”. Para ler entre as páginas 6 e 11.

Outros assuntos em destaque:

‘Investe RAM’ já entregou 15,2 milhões a empresas. Para consultar na página 3.

"Gostava que um dia se cumprisse abril", diz Eduardo Luiz. Um assunto que ler nas páginas 20 e 21.

Incidente trágico com dois mortos no Porto Santo. Saiba tudo na página 5.

