Aviso amarelo para a precipitação antecipado e alargado ao Porto Santo

O aviso amarelo para a precipitação prevista para esta noite foi alargado ao Porto Santo e antecipado na costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou já esta noite os avisos emitidos para a Madeira, por isso a previsão de chuva, por vezes forte, está já em vigor na costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira, e a partir da meia-noite o mesmo acontece na costa Norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, sendo que no geral do arquipélago da Madeira deverá manter-se válido até às 06 da manhã desta segunda-feira.

Chuva que desde o entardecer tem marcado presença, precisamente na costa Sul e regiões montanhosas.