Rússia diz ter destruído arsenal enviado do estrangeiro para a Ucrânia

O Exército russo disse hoje que destruiu uma "grande quantidade" de armamento que tinha sido enviado para as forças ucranianas pelos Estados Unidos e por vários países europeus.

De acordo com Moscovo, o arsenal encontrava-se guardado em instalações fabris em Zaporojjia e foi destruído na sequência de um ataque com mísseis.

"Os armazéns com uma grande quantidade de armas e de munições estrangeiras enviadas às forças ucranianas pelos Estados Unidos e países europeus foram destruídos pelos mísseis de grande precisão Kalibir disparados do mar contra a fábrica de alumínio de Zaporojjia", no sudeste da Ucrânia, disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.