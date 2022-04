Entre os dias 22 e 24 de Abril, a Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos organiza a XVIII Mostra de Artes de Palco.

A iniciativa vai acontecer no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e vai juntar em palco várias vertentes artísticas, nomeadamente, a música, a dança e o teatro.

A Casa do Povo pretende assim "contribuir para uma maior oferta cultural na Freguesia, pois, a Mostra constitui uma oportunidade de reflexão e fruição sobre práticas artísticas e culturais, através da apresentação e cruzamento entre linguagens artísticas. Assim sendo, este certame artístico tem por objectivo principal a partilha de experiências pessoais, sociais, artísticas e culturais entre todos os grupos envolvidos", informa nota enviada.

A XVIII Mostra de Artes de Palco tem o apoio do Município de Câmara de Lobos, da Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania através da Direção Regional dos Assuntos Sociais e da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.



O programa da XVIII Mostra de Artes de Palco será preenchido no dia 22 de Abril com as actuações do Grupo Fire Pocket da Associação de Jazz da Madeira Melro Preto e do músico Tiago Sena Silva.

No dia 23 de Abril terá actuações do Grupo de Danças de Salão (Centro Social e Paroquial do Carmo) e do grupo SweetDancers.

E no último dia, 24 de Abril, terá o Grupo de Teatro da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Voo à Fantasia, com a peça “Um Amor Impossível” adaptação de Lília Pereira e Vanda Caixas, da obra O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá de Jorge Amado.