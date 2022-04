Prescrição salva CDS de castigo

Financiamento ilegal no valor de 100 mil euros, contraído pelo partido para as eleições regionais de 2015, previa multa pesada, mas não terá qualquer sanção penal.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A imagem de capa da edição de hoje vai para a degradação preocupante em Santa Cruz.

Estado do edifício-sede do Tribunal e Esquadra da PSP de Santa Cruz motiva queixas, mas não se vislumbram obras para breve. Autarquia, que é dona do imóvel, assegura que não vai arcar com as despesas sozinha.

Na página 7, destaque para a Região que alcança rating da República. A Agência Fitch atribui notação de ‘investimento’ às contas públicas da Madeira, no melhor resultado conseguido desde 2011.

Nos ‘Casos do Dia’ referência para a Madeira que esteve na rota de casal detido com 5 quilos de cocaína. Voo privado, proveniente do Rio de Janeiro, tinha escala prevista na Região.

No desporto há um treinador madeirense em destaque no futebol português e que ambiciona chegar à I Liga.

Fábio Pereira, que levou Oliveirense à II Liga, é uma das novas promessas do futebol nacional.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.