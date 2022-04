“Estou aqui para ajudar as empresas”

O presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, visitou hoje a empresa tecnológica NearSoft Solutions, no Funchal.

Esta fintech actua na área da digitalização de instituições financeiras e crypto (Fintech), desmaterialização e modernização de instituições públicas e provadas.

Após a pandemia, a NearSoft espera continuar a crescer. Actualmente tem 20 funcionários, mas “continua a recrutar”, disse Pedro Camacho, CEO e co-fundador da empresa.

Fundada em 2017 pretende expandir-se e aumentar o seu espaço bem como contratar novos trabalhadores, algo que tem sido difícil.

“Precisámos, no imediato, de duplicar a equipa, para dar resposta aos pedidos que temos, mas também aumentar toda a área de investigação que temos dentro da empresa”, explicou Pedro Camacho.

“Nós aceitamos trabalho remoto, estamos activamente no mercado, temos boas relações com a Universidade da Madeira, mas também temos estagiários de outras universidades do país, estamos activamente nas redes sociais e outras plataformas para tentar identificar candidatos”, acrescentou.

A empresa encontra-se também presente na área bancária trabalhando para bancos na Europa e África, mas pretendia entrar no mercado da África do Sul. Miguel Albuquerque garante facilitar esta entrada, mas também ajudar na expansão da empresa, através da disponibilização de um espaço.

“A estratégia é apoiar as empresas, sobretudo as digitais. O Governo está a apoiar todo o sector empresarial, mas estas empresas são sobretudo importantes, porque as tecnológicas têm ainda um sistema de capitalização que ainda não é muito entendida pelos sectores tradicionais de financiamento”, explicou Miguel Albuquerque.

E daí a importância do “INVEST Madeira, da Startup Madeira e das próprias instituições governamentais". "Estabelecemos os contactos e apoiamos estas empresas”, disse o presidente do Governo Regional.

“Temos os contactos, temos as instituições, temos as vias para lá chegar e facilitamos”, reforçou Albuquerque.

O presidente do GR explica ainda que neste momento estamos a passar por uma "fase de recuperação" e existem sectores em "crescimento exponencial" como o turismo, construção civil e o imobiliário, exemplifica o Presidente. Mas, também existem, serviços a "sofrer modernização", como a agricultura.

A NearSoft, no ano passado, facturou 600 mil euros, devido à pandemia, mas, este ano, pretende duplicar e prevê chegar aos 1.1 milhões de euros.