Dois voos cancelados e três divergidos do Aeroporto da Madeira

Dois voos cancelados (chegada e partida) e outros três divergidos, até às 10:00, é o resultado do vento forte com rajadas de até 84 km/h, que esta manhã voltou a fustigar o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Os voos cancelados é o movimento da easyJet entre o Porto e o Funchal. Impedida de aterrar em Santa Cruz, a aeronave regressou ao Porto, comprometendo o voo com partida da Madeira, Ambos já estão oficialmente dados como cancelados.

Entre os voos divergidos, estão dois movimentos a partir de Lisboa operados também pela easyJet e a Ryanair. Em ambos os casos os aviões chegaram à Madeira mas não aterraram, acabando desviados para o aeroporto de procedência. O outro voo dado como divergido pelo sistema de rastreio de aviões flightradar24 é um avião da TUIfly, proveniente de Dusseldorf, na Alemanha, que em viagem para a Madeira, veio a aterrar em Espanha, no aeroporto das Astúrias, em Oviedo. Não são conhecidas as razões desta ‘escala’ imprevista, que tanto poderá não estar relacionada com as condições adversas na Madeira, mas eventualmente com problema técnico, emergência médica ou outro motivo.

No portal da ANA Aeroportos, até às 10:00, só os dois movimentos domésticos que regressaram a Lisboa estavam dados como divergidos. Mas é expectável que possam entretanto serem cancelados, o que a verificar-se, automaticamente duplica o número de voos, porque implica também cancelar o voo que estava programado à partida da Madeira.

Na última hora o valor extremo do vento junto ao Aeroporto da Madeira amainou para 68 km/h e vento médio de 42,5 km/h.