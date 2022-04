Ryanair reprogramou para a madrugada o voo ‘matinal’ com destino a Lisboa

Passageiros madeirenses com bagagem de porão que não viajaram esta manhã no voo da Ryanair com destino a Lisboa, movimento reprogramado para esta noite devido ao mau tempo no Aeroporto da Madeira que impossibilitou a aterragem da aeronave escalonada para o efeito, queixaram-se do tempo de espera para receber de volta mala que haviam despachado, para poderem regressar a casa.

Confrontada com a situação, o departamento de comunicação da Ryanair esclareceu que “este voo da Madeira para Lisboa (19 Abr) foi atrasado devido aos ventos fortes no Aeroporto da Madeira, e deverá partir às 00:30 (20 Abr)”. Acrescentou que “todos os passageiros receberam vales de refeição” ao mesmo tempo que aproveitou para pedir desculpa aos passageiros afectados por este atraso, que lembra, “está totalmente fora do controlo da Ryanair".