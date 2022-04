Todos os anos morrem cerca de 2 mil portugueses devido ao álcool

A partir da próxima quarta-feira (dia 20) e até ao dia 29 de Abril, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira vai promover uma série de iniciativas de sensibilização no âmbito da operação nacional 'Vive na real – Não na dependência', que tem como objectivo alertar os jovens para a dependência do álcool e outras substâncias.

Em comunicado hoje remetido à imprensa, a PSP dá conta que "perto de 1 em cada 100 portugueses (0,8%) tem dependência alcoólica, e todos os anos morrem entre 2000 a 2.500 portugueses por doenças atribuíveis ao álcool, estimando-se, em média, uma perda de 12 anos potenciais de vida".

De acordo com a mesma fonte, as prevalências de consumo de bebidas alcoólicas tê vindo a aumentar entre os 13 e os 18 anos. "Aos 13 anos já dois em cada 10 estudantes referem o consumo recente de bebidas alcoólicas. Aos 18 anos esta proporção é de oito em cada 10", refere a PSP em comunicado.

"Em Portugal 5 em cada 10 jovens de 18 anos consomem de forma 'binge' e dois em cada 10 estudantes de 13-18 anos embriagam-se severamente", acrescenta a nota.

Por outro lado, verifica-se também que o consumo de cannabis tem início, em média, por volta dos 17 anos, sendo que em 2019 a percentagem de estudantes de 16 anos que declararam o início precoce de consumo de cannabis (13 ou menos anos) era de 2%.

"Tem-se verificado um aumento de casos de dependência e de hospitalizações por perturbação psicótica e esquizofrenia associados a cannabis", alerta a PSP, sublinhando que em 2019 faleceram em Portugal 63 pessoas por overdose.

Destaque também para o facto de a cocaína ser a segunda droga mais consumida entre os estudantes mais novos (13-15anos), "embora com valores bastante inferiores à cannabis".

"Relativamente ao consumo de ecstasy e de anfetaminas entre populações mais jovens e nos últimos anos tem vindo a expandir-se a nível mundial a utilização de substâncias com propriedades alucinogénias", dá ainda conta a PSP.

Assim, "com o objectivo de prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com o consumo destas substâncias bem como dos comportamentos aditivos e as dependências relacionadas", o Comando Regional da PSP da Madeira irá realizar, entre 20 e 29 de Abril: acções de sensibilização junto dos estudantes das escolas do 3º. Ciclo do ensino básico e do ensino secundário, envolvendo ainda pais e restante comunidade escolar; acções de incremento de maior visibilidade junto dos estabelecimentos de ensino; acções de fiscalização direccionadas para o consumo de álcool, por jovens, nos estabelecimentos de diversão nocturna e acções de fiscalização direccionadas para a condução sob o efeito de álcool.

Nas acções de sensibilização grupais deverão ainda serão abordados outros temas, tais como: a perturbação de adição aos videojogos e de apostas. envolvendo os pais neste processo.

Estas acções de sensibilização serão apresentadas nas escolas pelas equipas enquadradas no Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade – Escola Segura.

A PSP ressalva ainda que, além das acções já mencionadas, a comunidade escolar tem ainda a possibilidade de dirigir-se a estas equipas para a gestão de casos concretos.