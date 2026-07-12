Inglaterra bate Noruega no tempo extra e está nas meias-finais
A Inglaterra qualificou-se no sábado para as meias-finais do Mundial de futebol de 2026, ao vencer a Noruega por 2-1, em encontro realizado em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
Um 'bis' de Jude Bellingham, aos 45+2 e 93 minutos, selou o triunfo dos 'três leões', que repetem 1966, 1990 e 2018, depois de o benfiquista Andreas Schjelderup dar vantagem aos nórdicos, com um grande golo, aos 35.
Nas meias-finais, em encontro marcado para quarta-feira, em Atlanta, às 15:00 locais (20:00 em Lisboa), a Inglaterra vai defrontar o vencedor do embate entre a campeã em título Argentina e a Suíça.