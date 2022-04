Município do Porto Santo comemora Dia Mundial da Terra

No dia 22 de Abril, celebra-se o Dia Mundial da Terra, e o Município do Porto Santo criou uma acção de divulgação e promoção da geodiversidade da ilha do Porto Santo através da realização de um percurso interpretativo no centro histórico da cidade intitulado “VAMOS OLHAR PARA O CHÃO QUE PISAMOS”.

Acompanhado pelo engenheiro João Baptista Pereira Silva, investigador integrado da Unidade de Investigação GEOBIOTEC, FCT da Universidade de Aveiro, esta acção tem ponto de encontro no Largo do Pelourinho pelas 10 horas.

No mesmo dia, pelas 17 horas, na Capela de Nossa Senhora da Graça é apresentada a obra 'Calçada Madeirense: Bordados em Preto e Branco' que contará com a presença de João Baptista Pereira Silva, engenheiro, investigador integrado da Unidade de Investigação GEOBIOTEC, FCT, da Universidade de Aveiro.

O engenheiro partilha a autoria desta obra com José Luís de Gouveia Freitas (Póstumo), licenciado em Matemática pela Faculdade de Ciências de Lisboa, professor na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Funchal e de Celso de Sousa Figueiredo Gomes, Professor Catedrático, investigador integrado da Unidade de Investigação GEOBIOTEC, FCT, da Universidade de Aveiro.

"A Calçada Madeirense, distingue-se de outros tipos de pavimentos, pelo seu carácter genuíno e diferenciador devido à natureza e origem dos elementos pétreos utilizados e, é reveladora não só da identidade territorial, mas também das raízes culturais e autenticidade do povo insular com seiscentos anos de história", refere comunicado.