Pelo menos três mortos e 29 feridos em acidente de viação no centro de Moçambique

Pelo menos três pessoas morreram ontem e outras 29 ficaram feridas num acidente de viação na província de Manica, centro de Moçambique, avançou fonte oficial.

Segundo Jone Paulo, porta-voz do Banco de Socorro do Hospital Provincial de Chimoio, os feridos deram entrada naquela unidade hospitalar onde receberam assistência médica, incluindo duas crianças que estão a receber cuidados médicos nas urgências pediátricas. O responsável acrescentou que as vítimas mortais não chegaram com vida à unidade sanitária, esclarecendo que os óbitos ocorreram no local do acidente.

"Tivemos óbito, mas o óbito ocorreu mesmo no local do acidente. Nenhum paciente perdeu a vida dentro da unidade sanitária", esclareceu Jone Paulo, acrescentando que foram registadas três vítimas mortais.

A sinistralidade rodoviária continua a ser uma das principais causas de morte em Moçambique. Segundo dados oficiais, o país registou 611 acidentes de viação em 2025, dos quais resultaram 830 mortos, levando o Governo a avançar com uma revisão do Código da Estrada.

O Governo moçambicano aprovou em junho, em Conselho de Ministros, uma autorização para rever o código de estrada, prevendo a carta de condução por pontos e o recurso a câmaras de videovigilância para fiscalização rodoviária. Entre as medidas previstas está a introdução do "sistema de carta de condução por pontos, que já se encontra em uso em outros quadrantes", detalhou Valá, também ministro da Planificação e Desenvolvimento.

Igualmente "reforçar os mecanismos de fiscalização e controle de contraversões rodoviárias, harmonizar as normas do código de estrada com as normas penais nacionais, introduzir câmaras de videovigilância na via pública para fins rodoviários", explicou. Valá insistiu que o uso de câmaras nas estradas será "apenas para fins de controlo rodoviário".