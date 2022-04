Município do Porto Santo assinala Dia da Mãe com caminhada

O município do Porto Santo, através do seu gabinete da cultura, vai assinalar o Dia Mãe. No dia 1 de Maio será realizada uma caminhada pela Levada do Pico do Castelo (Camacha - Ribeiro Formoso – Capela da Graça).

Os interessados nesta actividade devem comparecer no largo da Capela da Graça, pelas 10 horas, onde os autocarros vão partir às 10h15, em direcção à Camacha, onde será iniciada a caminhada.

Após o passeio, as mães e os filhos têm a oportunidade de participar em vários jogos tradicionais, preparados pela Câmara Municipal do Porto Santo.

"Esta iniciativa pretende mobilizar mães e filhos a fazerem exercício físico em família, promovendo também a proximidade e o convívio entre as famílias participantes, fomentar a prática desportiva e disponibilizar ferramentas lúdico-desportivas de outros tempos, e que fazem parte da nossa história, aos munícipes. O município preocupa-se com todas as questões ligadas à família, quer no que respeita à situação social, económica, quer no âmbito da educação", refere o comunicado enviado.