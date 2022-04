Conservatório apresenta bailado contemporâneo ‘O Canto dos Pássaros’

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, prepara-se para estrear, no próximo dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança, o bailado contemporâneo ‘O Canto dos Pássaros’.

O espectáculo conta com criação e direcção artística de Juliana Andrade e a participação do Grupo de Dança InCORPOrARTE, das turmas juvenis dos Cursos Livres em Artes (CLA) da área da dança e de alunos do 1.º ano do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea (CPIDC).

As sessões decorrerão, nos dias 29 de Abril – 21h00 – e 30 de Abril – 17h00 e 21h00 – no auditório do Mudas.Museu de Arte Contemporânea.

O bailado comemorativo do Dia Mundial da Dança contará com 38 bailarinos em palco.

Os ingressos, com valor único de 7 euros, estão à venda na bilheteira do Mudas.Museu.

O público poderá fazer reservas por telefone (291 820 900), mediante levantamento dos bilhetes no local até 1 hora antes do evento. Para assistir será necessário apresentar certificado de vacinação completo, ou teste trag negativo realizado nas 24 horas anteriores ou certificado de recuperação da covid.