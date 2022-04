‘Escrita Criativa’ reúne textos de 22 alunos do Conservatório

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta esta quinta-feira, 21 de Abril, a sua mais recente obra editorial, intitulada ‘Escrita Criativa’. A obra reúne trabalhos de 22 pequenos autores, participantes nos Ateliês de Escrita Criativa dinamizados pela instituição.

A apresentação decorre pelas 18 horas de hoje, Dia Mundial da Criatividade e Inovação – e em vésperas do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, no Salão Nobre do Conservatório, com entrada gratuita para todos os interessados.

O projecto Ateliê de Escrita Criativa surgiu em 2017 na Biblioteca das Artes do Conservatório da Madeira. Em cada sessão, os participantes são desafiados a criar histórias com princípio, meio e fim. As dinamizadoras apresentam novos desafios de escrita a partir de elementos indutores (palavras, frases, objectos, jogos didácticos e de confiança) ou de universos sensoriais (estímulos visuais, auditivos, olfactivos e tácteis). Passados cinco anos desde o arranque do ateliê, surge um livro com os primeiros textos infantis escritos, onde é dada voz aos jovens escritores e contadores de histórias, validando as suas capacidades criativas e incentivando ao surgimento de novos talentos.

Por meio da produção e publicação de textos, crianças e jovens autores conquistam maior autonomia, reconfigurando a sua relação com a leitura e a escrita. Aprende-se o valor da palavra escrita, transformando-a numa ferramenta útil para a expressividade, a construção de identidade, autonomia e espírito crítico, levando à efectiva liberdade de pensamento. Conservatório

Na edição, que contou com a coordenação das professoras Helena Aldinhas e Natália Ferreira, participaram 22 crianças, entre os cinco e os nove anos de idade: Alexandra Anastásia, Beatriz Franco, Carmen Alves, Eva Gonçalves, Inês Rodrigues, João Ferreira, Júlia Dinis, Lara Freitas, Luís Lopes, Margarida Ferreira, Maria Antónia Ferreira, Maria Antunes, Maria Vieira, Mariana Ornelas, Matilde Silva, Rafael Carvalho, Rosa Botto, Salomé Freitas, Sara Aguiar, Sara Gavina, Sofia Pereira e Tiago Duarte.

Durante a sessão de lançamento da obra, serão também destacados alguns trabalhos da criação dos jovens alunos, serão entregues os prémios do concurso ‘Procura-se poeta!’, decorrido em Dezembro de 2021, e da melhor frase sobre a ‘Igualdade de Oportunidades’, desafio lançado aos alunos que participaram na sessão de cinema, com o filme ‘O sonho de Wadjda’, realizada a 8 de Março. As actividades foram dinamizadas por docentes do Departamento Sociocultural e Científico, em parceria com a Biblioteca das Artes e o Serviço de Psicologia e Orientação.