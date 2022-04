Céu muito nublado esta quarta-feira na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira, dia 27 de Abril, na Madeira o céu deverá apresentar-se muito nublado.

Já o deverá soprar fraco a moderado, entre os 10 a 30 km/h de norte, rodando gradualmente para nordeste.

Quanto ao estado do mar, e começando pela costa norte, as ondas deverão ser de noroeste com 1 a 1,5 metros de altura, enquanto na costa sul, as ondas serão de sudoeste inferiores a 1 metro de altura.



A temperatura da água do mar deverá rondar entre os 18/19ºC.